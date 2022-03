Dom Dobrej Nowiny

Dane publikowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego nie pozostawiają wątpliwości. Liczby uczęszczających na niedzielną mszę św. (dominicantes), przystępujących do komunii (communicantes), dzieci chodzących na religię itd. – są coraz mniejsze. Kościół przeżywa więc kryzys. Jeśli jednak chodzi o chrześcijaństwo rozumiane jako przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, to jego kryzysu nie byłbym taki pewien.

W Ewangelii niewiele powiedziano o sposobach funkcjonowania instytucji Kościoła. Pomijam spór o to, co w kościelnych strukturach jest dziełem Ducha Świętego, a co zostało zapożyczone z różnych, bardzo ziemskich instytucji, oraz o to, co niegdyś dobrze służące promowaniu Ewangelii, dziś się zdezaktualizowało. Ważniejsze jest, co w chrześcijaństwie jest niezmienne. Niezmienna pozostaje troska o głodnych, nagich, bezdomnych, chorych i skazanych, bo z...