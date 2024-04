Dlaczego zakonnic jest coraz mniej

81 kobiet przyjęło w zeszłym roku w Polsce welon nowicjuszki zakonnej. Rok wcześniej było ich 109, w 2016 – 121, w 2000 – 541. Trend jest aż nazbyt widoczny. Jego interpretację podała w siedzibie KEP, podczas konferencji poprzedzającej Światowy Dzień Modlitw o Powołania, nazaretanka s. Angelika Borkowska. Według niej pandemia i trwające wojny spowodowały, że „młodzi dzisiaj nie mają nastawienia na podejmowanie decyzji na całe życie”. „Pędząca sekularyzacja” sprawia, że „młodzi przejmują trendy życia bardzo światowego”, a „życie wartościami duchowymi nie jest dla nich istotne”. Stąd problemy z podjęciem życia ukierunkowanego na ofiarę.

To narracja dobrze znana od dwóch dekad z konferencji poświęconych powołaniom, dominuje w niej narzekanie na współczesny świat, „antypowołaniową” kulturę, kult sukcesu i roszczeniowość młodego pokolenia. Ma się ona dobrze pomimo dwóch przynajmniej kamieni milowych, które powinny wyznaczyć nową epokę dyskusji nad stanem zakonów żeńskich. Pierwszy to książka Marty Abramowicz „Zakonnice odchodzą po cichu” z 2016 r., opisująca historie byłych sióstr, które opowiedziały o doznanych krzywdach, łamaniu charakterów i nadużywaniu władzy. Drugi to działalność Izabeli Mościckiej, byłej zakonnicy, która prowadzi od kilku lat centrum pomocy dla występujących zakonnic – na ogół pozbawionych środków do życia i jakiejkolwiek pomocy. One również opowiadają o sekciarskim podejściu do posłuszeństwa, braku dostępu do potrzebnej opieki medycznej i psychologicznej, o braku możliwości rozwoju, a nawet o molestowaniu seksualnym.