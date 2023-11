Czytajmy ze zrozumieniem. Zwłaszcza Biblię

Ustalaniem i rozstrzyganiem, co w księgach Starego i Nowego Testamentu jest zapisem wydarzeń historycznych, co zaś opisem wyobrażeń czy wreszcie ozdobnikiem literackim, dopisanym do realistycznego opisu wydarzeń, by dodać im blasku lub by je skomentować (anioł w Ogrodzie Oliwnym, głos z nieba podczas chrztu w Jordanie) – zajmują się nauki biblijne. Dzięki postępowi tych nauk coraz lepiej odczytujemy stare zapisy, których autorzy nie trzymali się zasad obowiązujących dzisiaj. Czytanie Pisma Świętego – o czym należy pamiętać – jest zawsze czytaniem książki, która powstała dawno, kiedy powielano teksty przepisując je, a w czasie przepisywania dokonując korekt, uzupełnień, a także popełniając, bynajmniej nie złośliwie, rozmaite błędy. Czytając Biblię należy też pamiętać o języku oryginału. My korzystamy zwykle z tłumaczeń, które są lepsze lub gorsze, zawsze jednak są tylko tłumaczeniami. W dodatku z języków należących do całkiem innej rodziny językowej, posługujących się nie zawsze dziś jasnymi poetykami, obrazami i odwołaniami. Jedno słowo może mieć wiele znaczeń. Stąd np. przywoływana przez Pawła Rakowskiego trudność w przekładzie słów Boga skierowanych do Abrahama: „wnieś go tam na ofiarę” czy też, jak w polskim przekładzie, „i tam złóż go w ofierze”.