Czy trzeba bać się końca świata

„Skoro wszystko ma ulec zagładzie – mówi Piotr Apostoł – powinniście tym bardziej odznaczać się świętością i pobożnością. Wyczekujecie przecież, a nawet pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego, kiedy to niebo się wypali i ciała niebieskie stopią”.

Czyżby? Naprawdę chcemy przyśpieszyć koniec świata? Wygląda na to, że tak, skoro jak mówi Piotr, „zgodnie z (Chrystusową) obietnicą” pragniemy „nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość”. „Dlatego, umiłowani – mówi dalej apostoł – oczekując tego wszystkiego, starajcie się, aby Pan zastał was w pokoju, bez skazy i nienagannych”. Zapewnia też, że „Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą”. Skoro Bóg nie odłożył spełnienia obietnicy na potem, to znaczy, że już teraz ją realizuje.

Nie wiemy, dlaczego Bóg tak ten świat urządza, jak urządza. Wiemy natomiast, że my, zamiast współpracować z Bogiem, przeszkadzamy Mu, jak możemy, a On nas nie odrzuca. Wciąż jest „cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął. Pragnie, by wszyscy się nawrócili”. Czyli uwierzyli, że „Bóg umiłował ten świat”, z tego powodu Jego Syn stał się człowiekiem i wolał umrzeć, niż na nasze żądanie wynieść się z tego świata. Trudno o bardziej wiarygodne wyznanie miłości. Na tym pewnie polega tajemnica betlejemskiej nocy. Bóg jest i nie może nie być i nie ma co na Niego czekać. Nie zmuszajmy Go, aby On czekał na nas.