Czy przy wsparciu sztucznej inteligencji będziemy mogli nakręcić arcydzieło?

Prawdopodobnie taki film skrojony pod osobiste preferencje faktycznie przypominałby sen. A słuchanie relacji z cudzych snów, niestety, jest na ogół nudne. To smutny paradoks, bo marzenia senne, te przeżywane, bywają oczywiście porywającą przygodą (moje może niekoniecznie, bo zwykle śni mi się to samo, co robię w ciągu dnia), nie da się jednak tego doświadczyć z drugiej ręki. A jednak ludzie rwą się, by je opowiadać i choć trochę podzielić się multimedialną niesamowitością, w której przed chwilą mieli przyjemność uczestniczyć, choć jest to przedsięwzięcie skazane na porażkę. Dlatego jako porażkę wyobrażam sobie również filmy generowane na życzenie, trudno bowiem sobie wyobrazić, że dumny twórca nie chciałby się pochwalić swoim dziełem. I prawdopodobnie reakcje znajomych byłyby równie obojętne jak na „Niewińich ludzi”. Film bowiem jest wspólną pracą, która czerpie z tysięcy innych wspólnych przedsięwzięć, i koniec końców odbiór również cieszy bardziej, gdy można z kimś pogadać. We śnie istnieje wyłącznie nasze doświadczenie. Swego czasu snuto futurystyczne scenariusze o możliwości nagrywania snów. Wątpię, czy chciałabym drugi raz odtworzyć nawet któryś z własnych.

Oczywiście, zdarza się, że na podstawie snów powstają rzeczy fascynujące. Film „Sny”, nakręcony przez Akirę Kurosawę pod koniec życia, bywa wstrząsający w swojej kameralności i cichej poezji. Ale choć sny reżysera są tu punktem wyjścia, zupełnie nie chodzi o niego, lecz o wspomnienia powracające echem u wszystkich, których dotknął strach przed bombą atomową. Ciekawa praca Charlotte Beradt, „Trzecia Rzesza Snów”, pokazywała, że w realiach totalitaryzmu ludziom zdarza się śnić zaskakująco podobnie. Przedsięwzięcie to kontynuował po latach polski psycholog Bartosz Samitowski, próbując prześledzić, czy w pandemii śniliśmy wspólnie. To jednak zupełnie inny aspekt: wyciąganie z bardzo osobistego doświadczenia tego, co ze sobą dzielimy i co daje nam punkt wyjścia, by porozmawiać.

Zaskakująca przypadkowa kolektywność snów objawiła swoje oblicze niedawno i w moim życiu. Okazało się, że zarówno moja siostra, jak i ja zupełnie niezależnie od siebie komponujemy we śnie piosenki disco polo. Jestem, niestety, przekonana, że gdybyśmy spróbowały je nagrać, nie doceniliby nas w Polo TV. Byliby to chyba „Niewińi ludzie” muzyki biesiadnej.