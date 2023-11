Czy prezes NBP stanie przed Trybunałem Stanu?

Przeciwnie. Jesteśmy bowiem świadkami pogłębiającego się upolitycznienia NBP. Pod rządami Adama Glapińskiego bank centralny najpierw niebezpiecznie upodobnił się do departamentu ministerstwa finansów, które ma dbać tylko o to, żeby rządowi starczyło na wydatki. Teraz polityka wjeżdża do banku centralnego w jeszcze inny sposób. W osobliwym trójkącie, jaki tworzy prezydent Andrzej Duda, odchodzący od władzy PiS i szykująca się do jej przejęcia opozycja, nie ma dziś nikogo, kto obawiałby się złamania tabu, jakim było do niedawna wykorzystanie figury prezesa banku centralnego w doraźnej politycznej rozgrywce.

Opozycja chętnie postawiłaby Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. To rozwiązanie idealne, bo zaspokoi potrzebę rozliczeń poprzedników, jaką wyraża część jej wyborców, a jednocześnie nie stworzy niebezpiecznego precedensu, jakim byłby Trybunał dla kogoś z pierwszego politycznego rzędu. W te nastroje nieoczekiwanie wpisuje się prezydent – Paweł Mucha to jego bliski współpracownik. Zarzuty, jakie stawia Glapińskiemu, mogą być podstawą do postawienia go przed Trybunałem. Już samo podjęcie takiej decyzji przez Zgromadzenie Narodowe (wystarczy do tego bezwzględna większość w Sejmie) sprawiłoby, że zgodnie z artykułem 11. Ustawy o Trybunale Stanu szef NBP zostałby automatycznie zawieszony w czynnościach.