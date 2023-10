Conrad Festival 2023: dzień V

„Wszystkie moje opowiadania są o zemście, co chyba mówi coś o mojej psychice”, stwierdziła Bora Chung, południowokoreańsa pisarka i ekspertka od języków słowiańskich (dlatego też spotkanie odbywało się po polsku). W swojej prozie eksploruje ona to, co niesamowite, fantastyczne, ale jednocześnie głęboko zakorzenione w rzeczywistości. Jak stwierdziła Marta Niewiadomska, która prowadziła spotkanie, ale też tłumaczyła tom „Przeklęty królik”, do tekstów Chung nie potrzebowała robić wielu przypisów, aby uczynić je zrozumiałymi dla polskiego czytelnika.

„Moje opowiadania są po prostu dziwne. Być może ta dziwność, która mnie tak interesuje w rzeczywistości, jest doświadczeniem uniwersalnym, transkulturowym? Moi czytelnicy i w Polsce, i w Korei zadają mi podobne pytania, co chyba potwierdza tę tezę”, mówiła pisarka. Podczas spotkania opowiadała także o skomplikowanej drodze, jaka doprowadziła ją do polskiego języka i kultury, a także o problemach (szczególnie związanych z prawami kobiet), które łączą dzisiejszą Polskę i Koreę.