Conrad Festival 2023: dzień III

Pierwsza część festiwalowej środy upłynęła pod znakiem Nagrody Goncourtów. Grégoire Bouillier, zeszłoroczny laureat polskiej edycji nagrody opowiadał o swojej niezwykłej książce „Serce nie ustaje” (przetłumaczonej przez prowadzącą spotkanie Elżbietę Janotę), w której na przeszło 900 stronach prowadzi literackie śledztwo związane z samobójczą śmiercią Marcelle Pichon.

W 1984 roku francuska modelka celowo zagłodziła się we własnym mieszkaniu, a jej zwłoki znaleziono dopiero 10 lat później. Pisarz opowiadał o meandrach swoich poszukiwań – o wieloletnim konfrontowaniu skąpych informacji z własną wyobraźnią, czego efektem jest ta wielowątkowa i wymykająca się prostym kwalifikacjom książka. „Życie człowieka nigdy nie sprowadza się wyłącznie do dokumentów i prostych faktów. Marcelle Pichon stała się moją obsesją. Aby zrozumieć jej decyzję, musiałem szeroko zarzucać sieci. Literatura powinna zachęcać do życia, dlatego postanowiłem opisać jej życie najlepiej, jak tylko byłem w stanie”, mówił Bouillier.