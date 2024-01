Co zrobisz, kiedy przyśni ci się Nicolas Cage? Recenzja filmu „Dream Scenario”

Czasami robimy to naprzemiennie bądź równolegle, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych promujących wyrazistość i zarazem plemienność. Paul Matthews jednak definitywnie wybrał mimikrę, a grający jego rolę Nicolas Cage znakomicie wciela się w postać typowego normalsa w średnim wieku: ani w wyglądzie, ani w zachowaniu czy sposobie życia niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nic więc dziwnego, że w domu i w łóżku Paula wieje rutyną, kariera naukowa zaś utknęła w martwym punkcie – za to inni się pną, bezwstydnie korzystając z jego dorobku. Dlaczego zatem ktoś tak bardzo pasywny i doskonale nijaki zawirusował zbiorową wyobraźnię, stając się pewnego dnia bohaterem cudzych snów, w dodatku na globalną skalę?

„Dream Scenario” to kolejna satyra Kristoffera Borgliego, tym razem na memiczną naturę naszych czasów. Przy okazji rozprawia się z takimi zjawiskami jak celebryctwo, kultura terapeutyczna czy cancel culture i choć pewnie można było je mocniej docisnąć, w tej historii od początku do końca rządzi humor suchy i abstrakcyjny. Gdzieś między wczesnym Woodym Allenem a „Być jak John Malkovich”, do którego zresztą film pośrednio nawiązuje.

Sny, jak wiadomo, bywają rozmaitego gatunku i ciężaru, od mokrych fantazji przez surrealistyczne kombinacje aż po hiperrealne koszmary. I profesor pojawiający się znienacka w głowach obcych ludzi zaczyna spełniać każdą z tych funkcji. Tylko czym właściwie jest owa nagłaśniana przez media „epidemia snów”? Twórcy filmu, na szczęście, nie szukają dla tych ekscesów pospiesznych wytłumaczeń i wolą porzeźbić trochę w czystych oparach absurdu aniżeli od razu stawiać diagnozy. Dla Borgliego jednak ciekawsza wydaje się zabawa w niedookreślone. A także sam mechanizm nakręcania kolektywnych fantazji – od popularności i uwielbienia po hejt nasz powszedni. W konsekwencji zaś – ich instrumentalizowanie i monetyzowanie.

Podobnie działo się w poprzednim filmie norweskiego reżysera, gdzie „chora na siebie” trzydziestolatka, czyli wpatrzona w smartfon nieuleczalna atencjuszka, uczyniła ze swojego ciała ekscytująco-odrażający produkt, sprofilowany pod masowe żebrolajki. W tym przypadku chodzi o rzecz poważniejszą, bo z potencjałem masowego rażenia. Otóż niezwykły przypadek Paula Matthewsa mógłby pozostać materiałem badawczym dla kulturoznawców, medioznawców czy socjologów, zainteresowanych fenomenem szarego nauczyciela akademickiego, który stał się celebrytą mimo woli. Ale to również epokowa szansa (dla twardej nauki i przede wszystkim dla wielkiego biznesu czy polityki), by wreszcie spełniły się fantazje o skolonizowaniu ludzkiego umysłu. I Borgli ze zmiennym wdziękiem porusza się po ważkich dyskursach na temat nowych inżynierii społecznych. Najbardziej jednak interesuje go sam Paul, ten niezgrabny, nieco wymięty facet w puchówce i z plecaczkiem. Oraz ironiczne spojrzenie na fakt, iż w dzisiejszych czasach tak słabo „sprzedaje się” wizerunek intelektualisty w szarym swetrze – chyba że stanie się memem.