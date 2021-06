Ciszej z tymi modłami!

Stosowny okólnik rozesłało pod koniec maja po meczetach ministerstwo od spraw wiary i przewodzący mu Abdullatif ibn Abdulaziz al-Szejk. Wyjaśnił, że postanowił wydać walkę modlitewnym decybelom z powodu rozlicznych skarg poddanych saudyjskiego królestwa. Rodzice narzekają, że nieustanne nawoływania do modlitwy i nadawane przez głośniki modły budzą małe dzieci, a hałas wprawia je w stan chronicznego niepokoju. Skarżą się też ludzie chorzy i w podeszłym wieku, że odgłosy dobiegające ze świątyń zakłócają im zasłużony odpoczynek, oraz zwykli mieszkańcy domów i mieszkań, położonych w sąsiedztwie meczetów.

Powaga Świętej Księgi

Przychylając się do ich życzeń minister nakazał, by głośniki na meczetowych minaretach wyciszyć do jednej trzeciej mocy i nadawać przez nie wyłącznie wezwania do modlitwy – azan i ponaglenie iqamat, wygłaszane tuż...