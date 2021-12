Kadry roku: Byle zdążyć na samolot

Także mieszkańców Kabulu zaskoczyło, jak szybko w sierpniu 2021 r. talibowie zajęli ich miasto. Po krótkiej ofensywie wkroczyli do afgańskiej stolicy bez walk. Jedną z nielicznych dróg ucieczki było lotnisko. Na jego płytę wdarły się tysiące ludzi, którzy niezależnie od tego, czy mieli paszporty i wizy, chcieli odlecieć za wszelką cenę. Wstrzymano rejsy pasażerskie, a zagraniczne samoloty wojskowe zabierały tylko własnych obywateli i Afgańczyków zagrożonych zmianą władzy. Łącznie ewakuowano tak niemal 130 tys. osób – był to największy most powietrzny w historii. Jednak nie wszyscy dostali się do samolotów. Niektórzy chwytali się kół maszyn, a gdy wzbijały się w powietrze, ginęli. Na zdjęciu: lotnisko w Kabulu, 16 sierpnia 2021 r. ©

