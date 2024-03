Kto krzyczy, ten wygrywa. Unia wycofuje się z Zielonego Ładu w rolnictwie

Zainteresowanie poważną debatą pojawia się często, ale głównie w deklaracjach. Rolnicy skarżyli się dzisiaj, że premier Donald Tusk nie spotkał się z nimi osobiście. Problem w tym, że spotkał się… w zeszły czwartek, kiedy w KPRM odbył się „rolniczy okrągły stół”, z którego delegacja z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” demonstracyjnie wyszła na samym początku.

Brzydko, ale skutecznie

Badania pokazują, że dzięki hasłu „Unia tak, Zielony Ład – nie” protest rolników cieszy się poparciem społecznym przekraczającym 75 proc., a większość Polaków o obecny stan rzeczy obwinia Komisję Europejską (na drugim miejscu jest rząd PiS). Protest otwarcie antyunijny w Polsce nie miałby szansy na takie wyniki. Tak długo, jak rolnicy unikają słowa „polexit”, mogą do woli wieszać psy na Zielonym Ładzie i unijnych komisarzach. To populizm czystej wody z kilku powodów. Po pierwsze: przepisy Zielonego Ładu nie zdążyły wejść w życie, a spora część nawet nie powstała, trudno więc nimi tłumaczyć niskie ceny pszenicy na giełdzie w marcu 2024 r. Po drugie: wspólna polityka rolna, w tym dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, od lat pochłania jedną trzecią budżetu całej Unii. Protestujący rolnicy zdają się wierzyć, że te pieniądze im się po prostu należą, bez żadnych ograniczeń i wymagań, niezależnie od zmian klimatycznych (rolnictwo jest sektorem gospodarki emitującym najwięcej metanu) i kryzysu bioróżnorodności. Po trzecie: nikt nie rozgrzesza Unii z błędów w Zielonym Ładzie i braku odpowiednich konsultacji. Natomiast nie oznacza to, że można po prostu zaniechać wszystkich reform i wrócić do business as usual.

Wielu protestujących oczywiście zdaje sobie sprawę, że rozmawiamy o najważniejszym pakiecie reform, które mają przygotować europejską gospodarkę na czasy poważnych zmian klimatycznych. Sprowadzanie tego do „jedzenia robali” nie wynika z braku wiedzy. Przyczyna jest inna… to po prostu działa. Zwłaszcza przed wyborami, gdy europejskie partie drżą ze strachu o każdy głos.

„Nie chodzi o to, żeby obalić i wyrzucić cały Zielony Ład, ale tak naprawdę praktycznie wszystkie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa są szczególnie teraz – w okresie wojny i bezcłowego obrotu – kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane” – powiedział Donald Tusk. To nie tyle fikołek, co pełne logiczne salto. Tę samą myśl dużo bardziej klarownie wyraził wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak: „Zielony Ład, w dużym uproszczeniu, idzie do kosza”.

Potwierdził to w rozmowie z dziennikarką RMF FM sam komisarz Janusz Wojciechowski. Zapowiedział, że 7 marca przyjedzie do Polski i przedstawi propozycję „bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników”.

Według wstępnych informacji w tym sezonie rolnicy, którzy nie spełnią norm środowiskowych i klimatycznych, nadal będą otrzymywać dopłaty w pełnej wysokości. Jeszcze dłużej (do 2027 r.) „klimatyczne wakacje” mają mieć właściciele gospodarstw mniejszych niż 10 hektarów (to trzy czwarte rolników w Polsce). Do kosza trafi też zapis o pozostawianiu 4 procent ziemi uprawnej odłogiem, by gleba mogła choć trochę odreagować po terapii szokowej, jaką jest współczesne, intensywne rolnictwo. Już wcześniej Unia wycofała się z planu ograniczenia ilości stosowanych na europejskich polach pestycydów i nawozów sztucznych, a wszystkie zapisy dotyczące rolnictwa zostały wykreślone z dyrektywy o odbudowie europejskiej przyrody.

Na transparentach czytamy o katastrofalnych konsekwencjach Zielonego Ładu dla unijnej gospodarki i rolnictwa. Brakuje tam choć krótkiej notki o tym, że brak zmian ma jeszcze większe konsekwencje (pisaliśmy o nich w „Tygodniku”). Za upadek tej reformy też zapłaci polski rolnik.