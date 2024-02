Brzydkie satysfakcje Acme. Dlaczego Warner chce skasować hitowy film

Wystarczy pobieżnie spojrzeć na sekcję wiadomości międzynarodowych, żeby przekonać się, że dzieją się rzeczy straszne, a zapewne możemy spodziewać się dalszych, jeszcze gorszych wiadomości o ludzkich tragediach. W takim kontekście pisanie o batalii o kreskówkę może wyglądać na skupianie się na błahostkach. To niewykluczone, choć możliwe również, że nie doceniamy znaczenia kreskówek – wszak np. Xi Jinping zabrania rozpowszechniania w chińskim internecie wizerunków animowanego Kubusia Puchatka, dopatrując się w nich zakamuflowanych wyrazów sprzeciwu wobec jego władzy. Ale to nie o nim będzie mowa, lecz o ostatniej produkcji studia Warner Bros., „Coyote versus Acme”. Jest ona ważna, bo pokazuje, odsłania – jak w laboratorium albo jak w przypowieści – brzydki, niegodziwy, ale niestety, jak najbardziej obecny w ludzkiej psychologii mechanizm skrzyżowania poczucia wszechwładzy i radosnego niszczycielstwa.

Jak do tej pory nikt poza wąskim gronem zaproszonych nie widział jeszcze „Coyote versus Acme”, filmu, w którym żywi aktorzy występują obok uwielbianych postaci rysunkowych ze świata Zwariowanych Melodii (Kojota Wilusia, Strusia Pędziwiatra i reszty). Co zupełnie absurdalne, nie widzieli go nawet szefowie Warnera. A możemy też nigdy nie zobaczyć go i my, bo rozmiłowany w ostrych cięciach prezes wytwórni, David Zaslav, ma plan, żeby film najdosłowniej skasować, tylko po to, żeby umożliwić na tej podstawie odpisanie znaczącej kwoty od podatku. Jak na ironię. Acme z tytułu to, jak wiedzą doskonale fani „Zwariowanych Melodii”, tyleż zagadkowa, co wszechwładna korporacja.

Od kiedy w Hollywood zauważono, że czasem strata przynosi paradoksalny zysk i prawo przy odrobinie ekwilibrystyki pozwala zarobić na niedopuszczeniu filmu do dystrybucji już po jego ukończeniu, liczba „półkowników” rośnie. Branża filmowa ma kłopoty finansowe, co oznacza dobre czasy dla menedżerów kierujących się zimną logiką zysków i cięć. Ale szef Warner Bros-Discovery David Zaslav to człowiek, który podobno zawsze kochał kino. Z jakichś przyczyn postanowił najwidoczniej przeobrazić się we wcielenie komiksowego „złola”, wysyłając w niebyt coraz więcej produkcji i podejmując inne budzące sprzeciw decyzje. Powiedzieć, że branża filmowa i kinomani za nim nie przepadają, to spory eufemizm. Wcześniejsze „półkowniki”, takie jak „Batgirl”, zostały jednak tylko „zawieszone”, a decyzję motywowano podobno niesatysfakcjonującym poziomem produktu końcowego, co oznaczało ryzyko sporej straty. Do tych sytuacji pasowały proste kryteria: opłaca się – nie opłaca.