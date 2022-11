Biskupi, najpierw rozliczcie się sami, potem brońcie papieża

Długo można ciągnąć listę zarzutów do ogłoszonego przez Radę Stałą Episkopatu „Stanowiska wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich”. Najistotniejszym z nich jest jednak chyba to, że członkowie Rady Stałej (mam nadzieję, że nie wszyscy, ale ostatecznie taki a nie inny dokument ogłoszono, tak a nie inaczej podpisany) nie są w stanie usłyszeć realnych pytań. W jednym z polskich podsumowań Synodu zapisano, iż głównym problemem polskiego Kościoła jest fakt, że tu nikt nikogo nie słucha, że nie próbuje się nawet usłyszeć pytań, i że w związku z tym udzielane odpowiedzi niewiele mają wspólnego z realnymi problemami wiernych czy nawet duchownych....