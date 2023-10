Australia: Aborygeni nie dostaną własnego głosu

– Ostatnio byłem w społeczności żyjącej w samym centrum kontynentu, gdzie przez sześć tygodni, co tydzień, ktoś odbierał sobie życie. Młodzi są w ciężkiej depresji, bo pracy i perspektyw brak, żywność, którą tam przywożą samolotami, jest droga, a przepadły tradycyjne metody polowania i leczenia. Najbliższy lekarz to ponad dwie godziny jazdy samochodem, jeśli w ogóle ma się auto, i jeśli są pieniądze na diesel czy gaz. W takich miejscach – twierdzi Dan – ludzie niewiele wiedzą o referendum. Angielski jest czwartym czy piątym językiem, trudno im się w tym wszystkim połapać.

Językoznawcy szacują, że w Australii jest ponad 250 aborygeńskich języków i 800 dialektów. Rdzenna mapa krain to mozaika narodów, często odmiennych kulturowo.

– To tak, jakby w Europie chcieli stworzyć Głos dla Europejczyków, do którego wybieraliby przedstawicieli z kilku narodów, pomijając inne – Dan wyjaśnia swoje stanowisko na „nie”. – A przecież podstawowym prawem naszej kultury jest nie brać nic od innych narodów, zwłaszcza ich głosu. Jednak większość nierdzennych myśli, że wszyscy Aborygeni są tacy sami. To tak, jakby myśleć, że Niemcy i Polacy są jednakowi, bo dzielą granicę i mają ten sam kolor skóry.

Niepokój

W South Yarra, eleganckiej dzielnicy Melbourne, spotykam się z profesorem historii Uniwersytetu Monash, Bainem Attwoodem. Profesor mówi, że dzielnice takie jak ta, bogate i położone blisko centrum, będą głosować na „tak”, natomiast te oddalone od city na „nie”. Podobnie na „nie” będzie jego zdaniem Australia regionalna.

Attwood napisał kilka prac na temat poprzedniego referendum z 1967 r., które zakończyło się sukcesem i Aborygenów zaczęto liczyć w spisie ludności (ponoć Amerykanie śmiali się wtedy, że Aussies potrafią zrachować swoje owce, ale swoich blackfellows już nie). Pełne prawa wyborcze Pierwsze Narody uzyskały dopiero w 1984 r.

Czy referendum stanie się zwierciadłem, w którym przejrzy się Australia? – pytam.

– Niektórzy historycy twierdzą, że ten kraj cierpi na kryzys tożsamości, bo jesteśmy narodem złodziei. To problem moralny – smętnie kiwa głową profesor. – W roku 1967 chodziło o to, żeby Aborygeni otrzymali takie sama prawa jak wszyscy. A dziś chodzi o to, żeby dostali specjalne przywileje, odróżniające ich od reszty Australijczyków, na podstawie swojego statusu rdzennych mieszkańców. To powoduje w społeczeństwie ogromny niepokój.

Jak głosowałby Jezus

Sobota, 14 października, dzień referendum. Uprawnionych do głosowania jest niespełna 18 mln Australijczyków, w tym 530 tys. Aborygenów. Idę do punktu wyborczego w szkole podstawowej, w typowej dzielnicy australijskiego miasta. Aspendale Gardens to narodowy miks, głównie Azja i Indie, sporo białych, Aborygenów brak. Co tutaj myślą o referendum?

Dwóch chłopaków, na oko po 18 lat. – Są ważniejsze sprawy na świecie, ten Głos to strata czasu i pieniędzy – mówi jeden. Drugi wzrusza ramionami: – Nie mam zdania.

Dziewczyna trzepoce sztucznymi rzęsami. – Nie chce mi się gadać.

Azjata z dwójką dzieci uśmiecha się grzecznie, przeprasza, nie ma czasu.

Młoda para wsiada do terenowego pick--upa. Ona nie chce się wypowiadać. On mówi, że ma za mało informacji (choć przed chwilą oddał głos).

Zatrzymuje się para Indusów. Zdradzają z uśmiechem, że głosowali na „tak”.

Mężczyzna w kolorowej hawajskiej koszuli: – Abos kiedyś żyli w szałasach, dzięki nam, białym, mają teraz raj. Nie potrzebują więcej praw.

Elegancka starsza para, sądząc po akcencie Anglosasi: – To przecież nasz kraj, Aborygeni nie chcą asymilacji.

Uśmiechnięta blondynka w średnim wieku, okazuje się, Polka. Mieszka tu od lat, głupio jej, że słabo już mówi po polsku. Głosowała na „tak”, choć jej mąż, Szkot, namawiał na „nie”. – Szkot? – dziwię się. – Przecież oni też byli prześladowani przez Anglików. – Ale mąż uważa, iż blackfellows są leniwi i Głos niewiele im da.

Znajomy biały Aussie, ponad 50 lat, wykształcenie podstawowe. Jak głosował? Śmieje się, chce uciekać. – Wstydzisz się? – dopytuję. Ścisza głos, choć naokoło nie ma nikogo, na eukaliptusach skrzeczą tylko białe papugi kakadu: – Głosowałem na „nie”.

Dlaczego? – Bo nie chcemy podziałów. Oni już mają pełno możliwości, te land ­titles i tak dalej. I wszystko gra.

Jadę do dzielnicy obok, Mordialloc, ze starymi białymi domkami z koronkową werandą. Wejścia do lokalu pilnuje starszy mężczyzna. Jest pastorem w kościele baptystów, zatrudnił się jako pomoc przy referendum.

Tutaj już w ogóle nie chcą rozmawiać. Nawet zakonnik w habicie przebiega, wzruszając ramionami. A przecież ksiądz w miejscowym kościele katolickim nawoływał na niedzielnych mszach, by głosować na „tak”, „bo tak zagłosowałby Jezus”.

W drodze do domu spotykam sąsiada, starszego Polaka. Jak zwykle przygarbiony, jedzie na rowerze. Mówi, że głosował na „tak”. Dłonią dotyka serca: – To jest niesamowicie ważne, droga pani, oni są na tej ziemi od tylu lat, nie możemy dosypywać soli do ran.

***

Wieczorem 14 października władze podają wynik: prawie 60 proc. na „nie”, we wszystkich stanach i terytoriach prócz Terytorium Stołecznego. Aussies odrzucili propozycję wpisania Pierwszych Narodów do konstytucji i ustanowienia Głosu w parlamencie.

Premier Anthony Albanese uznaje porażkę. Linda Burney, minister ds. Aborygenów, która wraz z premierem wyszła do mediów, mówi: „Dla wielu to smutny dzień”.

Kolejnego referendum nie będzie. Oboje obiecują, że rząd będzie podejmować działania, by zmniejszyć dyskryminację Aborygenów. ©