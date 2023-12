Apolonia we własnym teatrze. Co obejrzeć na VoD

Wyjątkowość tego portretu polega na tym, że jego bohaterka zdaje się znajdować w nieustannym ruchu i wymyka się wszelkim gotowym ramom. Reżyserka podąża za nią, do pewnego stopnia czerpiąc z jej nieprzewidywalności i migotliwości. Być może komuś innemu taka postać łatwo wymknęłaby się z rąk albo wręcz sama przejęła reżyserskie stery. Tymczasem Glob udaje się pochwycić w kadrze właśnie ową dynamikę. Uczyniła zeń wewnętrzny i kontrolowany (mimo wszystko) napęd filmu. Dlatego „Apolonia, Apolonia” tak bardzo różni się od biograficznych formatów dokumentalnych i nie powstałaby w takim kształcie, gdyby nie poświęcony czas i głęboka więź z bohaterką. Pozwala to w którymś momencie odsłonić się także kobiecie po drugiej stronie kamery. Polsko-duński dokument jest również intymną opowieścią o filmowym procesie twórczym i niespodziewanych doświadczeniach samej reżyserki. Przy tak bliskiej obserwacji czyjegoś życia nadchodzą chwile, kiedy trzeba zwrócić kamerę na siebie.

Zawartą w tytule podwójność można różnie interpretować. Jeśli istnieją na ekranie dwie Apolonie, to na pewno rozdzielone przez reguły rządzące artystycznym biznesem. Po ukończeniu paryskiej akademii malarka rusza do USA, by tam wyrobić sobie nazwisko, choć de facto pracuje na nazwiska (i konta) innych. Podpisawszy jakieś cyrografy, lawiruje między wyrobnictwem a celebryctwem. Od początku kariery słyszy, że jest „niewystarczająca”, jej malarstwo zaś, skupione wcześniej na osobach z najbliższego otoczenia, bywa to za bardzo, to znów za mało osobiste. Glob opowiada zatem o artystce i kobiecie, która musi wpasowywać się w oczekiwania innych, podczas gdy ona pragnie po porostu malować – tylko tyle i aż tyle. Dopiero ten dokument pozwala jej bezwarunkowo szukać, błądzić, pytać, słowem: funkcjonować w teatrze życia na własnych prawach i ciągle stwarzać siebie na nowo. Niczym płótna Apolonii, film Glob jest zapisem intensywnego spotkania z kimś, kto wykracza poza rolę inspirującego modela.