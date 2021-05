Afrykańska gra o tron

Zulusi, dumni ze swojej tradycji wojowników i zdobywców, mawiają, że zuluskiego tronu się nie przejmuje, ale toczy o niego walkę, nierzadko przelewając krew. Mroczny, bratobójczy mord znaczył już pierwszą sukcesję w 1828 roku, gdy królewscy bracia – rodzony Mhlangane i przyrodni Dingaan – zadźgali włóczniami Szakę, afrykańskiego Bonapartego, założyciela zuluskiego państwa i monarchii. Zdradziecki Dingaan zabił wkrótce także Mhlangane’ego i sam zasiadł na zuluskim tronie.

Dingaan rządził 12 lat, aż do przegranej bitwy nad Krwawą Rzeką z białymi osadnikami, Burami, którzy uciekając z Kapsztadu przed rządami Brytyjczyków, przywędrowali do kraju Zulusów, by się w nim osiedlić. Klęska nad Krwawą Rzeką osłabiła władzę Dingaana, któremu Zulusi nigdy nie zapomnieli zabójstwa Szaki. Kres jego rządów położył nowy najazd Burów. Przyłączył się do nich Mpande, brat króla, który zbuntował...