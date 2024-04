Zmarł Daniel Dennett. Dzięki jego refleksjom i eksperymentom dotyczącym umysłu lepiej rozumiemy, czym jest świadomość i myślenie

Zawsze był znakomitym mówcą, dzięki czemu stał się, niespodziewanie dla samego siebie, wielką gwiazdą internetu. Format TED był skrojony wprost dla niego. Doskonałe wykłady przyczyniły się do niebywałego wzrostu jego popularności w XXI wieku. W przeciwieństwie jednak do wielu cenionych mówców potrafił też uważnie słuchać. W pamięć zapadła mi konferencja w Laval: Dennett po wyjątkowo pokrętnym wykładzie pierwszy i jedyny zgłosił się do zadawania pytań. Przyzwyczajony do wyjątkowo krytycznych pytań, w czym lubują się filozofowie analityczni i anglosascy, oczekiwałem dosyć zmasowanego ataku. Tymczasem postawny Dennett, obdarzony już wówczas aparycją Świętego Mikołaja, tubalnym głosem w niebywale klarowny sposób zrekonstruował główną ideę wykładu, a następnie zadał miłe, lecz dogłębne pytanie. Konsternacja sali, w której nikt chyba poza autorem i Dennettem nie rozumiał, o czym była mowa, zanikła, a dyskusja potoczyła się dalej. Taki życzliwy stosunek był znakiem rozpoznawczym Dennetta, który rzadko tracił cierpliwość do swoich oponentów (ale jednak tracił). Przez wiele lat spierał się z Jerrym Fodorem (1935-2017), co nie przeszkadzało im wspólnie kupić łodzi, którą razem pływali. Skromny, dowcipny, a jednocześnie lew salonowy uwielbiający anegdoty i gry towarzyskie.

Przy tym wszystkim potrafił obstawać przy swoim zdaniu. Od dobrych dziesięciu lat korespondowaliśmy, spierając się o to, czy i jak można zmierzyć informację semantyczną. Mój ostatni artykuł na ten temat go nie przekonał, a dopiero wczoraj wpadłem na pomysł, jak można mu to w szczegółach pokazać. Już tego nie zrobię.

Pozostawił po sobie ogromną liczbę prac, wykładów, a w zeszłym miesiącu ukazał się wynik interesującego eksperymentu, który wyjątkowo pasuje do Dennetta. Otóż Eric Schwitzgebel z Davidem Schwitzgebelem i Anną Straser stworzyli model językowy wytrenowany na pracach Dennetta. Nawet eksperci, którym w uszach mogą dźwięczeć frazy Dennetta, miewali problemy z odróżnieniem tekstu generowanego przez model od autentyku. Jak podkreślał Dennett, symulacja czasem nie różni się od tego, co jest symulowane: podczas gdy symulacja burzy nie jest mokra – symulowana kompozycja muzyczna jest nadal kompozycją. Pewnie zatem i tekst symulowany może uchodzić za tekst inteligentny. Może więc i tekstów Dana nam nie zabraknie, choć jego samego już tak.