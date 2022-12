Zakleszczeni. Na ile PiS może jeszcze pozwolić Ziobrze?

Premier Mateusz Morawiecki dogadał się z Brukselą w sprawie odwołania reform w sądownictwie, co miało uruchomić początkowo ok. 35 mld, a w sumie niemal 160 mld euro z KPO, w postaci dotacji i tanich pożyczek. Kłopot w tym, że składając w Sejmie projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, zapomniał uzgodnić jej treść z Andrzejem Dudą. Nawet jeśli prezydent był w stanie zaakceptować przepisy ograniczające tzw. ustawę kagańcową (pozwala karać sędziów za treść ich orzeczeń) oraz przełknąć przeniesienie spraw dyscyplinarnych z SN do NSA, to nieskonsultowanie z nim treści konkretnych paragrafów, zwłaszcza zapisów umożliwiających badanie legalności wyboru sędziów nominowanych przez głowę państwa – uznał za obrazę.

Zawrzało nie tylko w Pałacu, ale i na Nowogrodzkiej, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach premier Morawiecki oraz wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk mieli powtarzać, iż...