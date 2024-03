Wypowiedź Franciszka o Ukrainie: po czyjej stronie stoi papież?

Trudno jednak zrozumieć, dlaczego kieruje swój apel tylko do jednej strony? Dlaczego to ofiara ma wykazać się „odwagą, konieczną do negocjacji” i troszczyć się o niezaostrzanie konfliktu? Obarczanie ofiary współodpowiedzialnością za doznawaną przemoc jest niemoralne, niesprawiedliwe i niegodziwe. Dlaczego nie słyszeliśmy apelu Franciszka do dyktatora Rosji, by miał odwagę przyznać się do błędu i wycofać z zajętych siłą terenów? By „pomyślał o ludziach” – choćby własnych żołnierzach, ginących tysiącami, i ich rodzinach? By „nie doprowadzał kraju do samobójstwa”? Albo apelu do Rosjan, aby mieli odwagę sprzeciwić się wojnie, którą wywołali. Apelu do tych, którzy napadali, gwałcili, rabowali – by mieli odwagę przyznać się do zbrodni i prosić o przebaczenie.

Być może papież uważa, że taki apel byłby nieskuteczny. Ale myśląc tak, ustępuje przed argumentem siły. Przyznaje, że nie warto nazywać zła po imieniu, potępiać go i wywierać presji na tych, którzy się go dopuszczają. Wywiesza białą flagę i nie jest to bynajmniej dowodem odwagi.

To prawda – papież nie jest politykiem ani wojennym strategiem. Może się mylić: błędnie oceniać układ sił w świecie i sytuację na froncie, uważać, że za wojnę nie odpowiada tylko ten, kto ją wywołuje, ale i ci, którzy mu sprzedają broń, że dwa lata oporu to oznaka przegranej. Ale jest przywódcą religijnym, od którego świat oczekuje prawdy, sprawiedliwości i solidarności, jasnej deklaracji, kto jest agresorem, a kto ofiarą, szacunku dla tych, którzy „oddają życie za przyjaciół swoich” – ojczyznę, naród, rodzinę.

Franciszek mówi w wywiadzie, że „wszystkie wojny, jakie znamy, kończyły się porozumieniem”. To również nieprawda. Wystarczy przypomnieć choćby dwie największe wojny ubiegłego wieku, zakończone przegraną tych, którzy je wywołali, czy wiele innych konfliktów, w tym – dobrze mu znany – pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią o Falklandy. Gdy jedno państwo chce wyeliminować drugie, które walczy o przetrwanie, trudno mówić kompromisie – jedynym sprawiedliwym porozumieniem może być ustąpienie agresora, czy to wskutek presji dyplomatycznej (do niego więc trzeba kierować apele), czy militarnej.

Konsekwencje błędów papieża widać już od dawna: jego słowa straciły na znaczeniu, nikt też nie wierzy w skuteczność i sens podejmowanych przez Watykan działań. Jeśli Franciszek w porę tego nie zrozumie, skutki mogą być jeszcze poważniejsze. Ukraińscy katolicy na całym świecie coraz częściej mówią o zerwaniu wielowiekowej komunii z Rzymem i stworzeniu Kościoła narodowego. Oby nie było za późno.