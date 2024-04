Wybory w Warszawie to sparing przed meczem o prezydenturę. Oceniamy formę zawodników

Niedzielny wynik raczej rozwiewa wątpliwości, kto powinien być kandydatem KO na prezydenta i czy Rafała Trzaskowskiego nie powinien zastąpić np. Donald Tusk. Jeśli obecny premier rzeczywiście miał przebiegły plan, by zaniżyć wynik Trzaskowskiego (temu, według niektórych spekulacji, miało służyć np. zmuszenie Lewicy do samodzielnego startu i wystawienia swojego kandydata w Warszawie), to ten plan nie wypalił. Oczywiście do wyborów prezydenckich mamy jeszcze ponad rok i wiele może się wydarzyć, ale na dziś Trzaskowski nie ma poważnego rywala wewnątrz KO. Wysoki wynik, jak wiele sukcesów, może okazać się pułapką. Trzaskowski może zbyt uwierzyć w swoje siły, a czym to się kończy, pokazuje przypadek Bronisława Komorowskiego z 2015 roku.

Wynik znacznie poniżej oczekiwań (nawet jak na szanse kandydatów PiS w stolicy) osiągnął Tobiasz Bocheński i raczej na pewno nie będzie kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Brak takiego kandydata o niczym jeszcze nie świadczy – przypomnijmy, że w 2015 roku Komorowski przegrał z Andrzejem Dudą, który jako kandydat wskazany został dopiero 11 listopada 2014 roku.