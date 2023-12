Wybory w Egipcie: czy wpłyną na sytuację w Strefie Gazy?

„Jeśli ceną postępu i dobrobytu narodu jest głód i pragnienie, to nie jedzmy i nie pijmy”, komentował sytuację kraju prezydent Sisi podczas konferencji, która jesienią odbyła się w nowej stolicy administracyjnej Egiptu – kosztownym i jednym z wielu megaprojektów prezydenta. Nowoczesna stolica budowana w duchu smart city powstaje na pustyni na wschód od Kairu i może już się pochwalić najwyższym budynkiem w Afryce. Prezydent dodał: „Nie ważcie się mówić, że wy, Egipcjanie, wolicie jeść, niż budować i rozwijać się”.

To wezwanie do poświęceń skrytykował ówczesny najpoważniejszy rywal prezydenta, Ahmad at-Tantawi. Mówił, że wizja Sisiego zakłada budowanie „wysokich budynków, miast i pałaców na pustyni”, a nie zapewnia ludziom „godnego życia” z dostępem do dobrej edukacji i opieki zdrowotnej. Jednak w październiku Tantawi nagle zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta. Od miesięcy informował, że władze egipskie go nękały i uniemożliwiały prowadzenie kampanii, a Egipcjanie, którzy chcieli zarejestrować poparcie dla innych kandydatów, byli prześladowani i aresztowani. 7 listopada rozpoczął się proces karny przeciwko Tantawiemu, oskarżono go o spiskowanie i nawoływanie do rozpowszechniania materiałów wyborczych bez zezwolenia.