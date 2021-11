Wojskowe szaty cesarza

Rządowa telewizja pokazała w wieczornych wiadomościach, jak premier Abiy, ubrany w polowy mundur w asyście uzbrojonych po zęby komandosów wsiada do wojskowego pojazdu i wyjeżdża ze stołecznej Addis Abeby na front, który w ostatnich dniach zbliżył się na odległość 200 km od miasta. „To nasze być albo nie być. Lepiej zginąć, by mogła żyć Etiopia, niż żyć i pozwolić jej zginąć – powiedział Abiy. – Zwyciężymy, bo nie do pomyślenia jest, że Etiopia mogłaby zostać pokonana. Nadeszła pora, by poświęcić się dla ojczyzny. Powstańcie wszyscy, którzy pragniecie przejść do historii. Spotkajmy się na froncie!”.

Legese Tulu, minister informacji, nie wyjawił, gdzie znajduje się punkt dowodzenia, w którym przebywa premier. „To tajemnica” – powiedział, ale zapewnił, że od wtorku, gdy Abiy przejął dowództwo, etiopskie wojska odniosły wiele zwycięstw, a ostateczna wygrana jest już bardzo bliska...