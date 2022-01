Właściwy czas i miejsce

Ewangelista Marek wprowadza je następującym zdaniem: „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1, 14). Nie sposób nie zapytać: czy to rzeczywiście właściwy moment i miejsce, by inaugurować przepowiadanie?

Oto chwila cynicznego triumfu zła. „Największy spośród narodzonych z niewiasty” trafia do więzienia przez zawziętość kobiety niegodziwie korzystającej z przywilejów, jakie daje jej władza. Wkrótce zginie z rozkazu władcy, który – niewierny zasadom moralnym i sumieniu – pozostanie wierny „przysiędze złożonej po pijanemu” (abp Fulton Sheen). Czy w takim momencie głoszone Słowo będzie się w stanie przebić przez wypełniający powietrze chichot diabelski?

I co to za miejsce? „Przyszedł do Galilei...”. Przecież „żaden prorok nie powstaje z Galilei”. Czy może być co dobrego z Galilei? Przecież nie bez powodu jest nazywana „Galileą pogan...