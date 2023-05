Wdzięczność

Dziś chciałbym się ­podzielić medytacją nad epizodem zapisanym u św. Łukasza: uzdrowienie dziesięciu trędowatych (Łk 17, 11-19). „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec” (Łk 17, 17n). Kto wie, czy w tej serii Jezusowych pytań nie kryje się nie tylko zdumienie i wyrzut, ale także ważna diagnoza. Dlaczego dziewięciu uzdrowionych Żydów nie odnalazło w sobie wdzięczności, a odnalazł ją w sobie Samarytanin? Dlaczego to w nim właśnie eksplodowała wręcz modlitwa uwielbienia, oni zaś pozostali nieporuszeni? Być może kluczem do odnalezienia odpowiedzi na te pytania jest właśnie użyte przez Jezusa określenie „cudzoziemiec”.

Spośród dziesięciu potrzebujących tylko on jeden jakby nie miał prawa – ani prosić, ani otrzymać. Nie należał do narodu wybranego. To, że Bóg objawi się naraz...