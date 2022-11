Ukraina: życie bez prądu

Jadąc przez podkarpacką kotlinę na wschód, do Kijowa i potem do Krzywego Rogu na froncie południowym, z pomocą dla ukraińskich żołnierzy przekazaną przez czytelników „Tygodnika Powszechnego”, mijamy wioski.

„Chleba nie dowieźli, piekarnia we Lwowie nie pracuje!” – Mychaiło przyjmuje tę wiadomość od żony ze stoickim spokojem. To nie tylko kwestia charakteru: Mychajło, właściciel sklepu spożywczego, położonej w górskiej wiosce w ukraińskich Bieszczadach, koło Chyrowa, i ojciec piątki dzieci, z natury jest człowiekiem flegmatycznym. Na szczęście jednak tego dnia, w piątek 25 listopada, w jego sklepie chleb będzie: choć wielka piekarnia ze Lwowa, która zaopatruje w pieczywo wiele wiejskich sklepów w obwodzie lwowskim, nie mogła wywiązać się z dostawy – z powodu ciagłych wyłączeń prądu w ostatnich dniach musiała przerwać chwilowo pracę – to chleb przywieźli z piekarni z Drohobycza...