Uczciwa kawa

Dwa euro pięćdziesiąt przepłacił mój dobry kolega za kawę w restauracji w jednym z piękniejszych miasteczek Sycylii. Ściślej: on się zżyma, że przepłacił, podczas gdy ja uważam, że zapoznał się z zacną, głęboko zakorzenioną tradycją. Miał więc styczność z tym, co Włochy mają najlepszego – te wszystkie z pozoru absurdalne rytuały i stare zwyczaje związane z życiem ulicznym i biesiadnym. Bo jeśli chodzi o współczesność i kierunki przyszłego rozwoju, to szkoda gadać.

Otóż usiadł był przy stoliku i zamówił kawę. Spodziewał się, że zapłaci jedno euro, bo tyle lub niewiele więcej kosztuje kawa bez względu na jej jakość i kategorię lokalu. Tyle że była to restauracja, a więc miejsce, gdzie za sam fakt, że usiadłeś, płacisz coperto, czyli opłatę za nakrycie (niekiedy w połączeniu z pane, czyli ryczałtową opłatą za chleb). Ten pradawny zwyczaj zapewne był związany z...