Turkmenistan: dentysta zamknie Wrota Piekieł

Wrota Piekieł to ziejąca ogniem dziura w ziemi, szeroka na 70 metrów, głęboka na 20, położona pośrodku pustkowia pustyni Kara-kum w Turkmenistanie, 250 kilometrów od stołecznego Aszchabadu. Nocami jasną łunę widać z daleka na kamienistym bezludziu. Wydobywające się z Wrót płomienie wzbijają się na kilka, kilkanaście metrów nad ziemię. Niezwykle wygląda to też ponoć z perspektywy samolotu.

Ognista dziura być może powstała podczas odwiertów w poszukiwaniu gazu ziemnego, którym natura wyjątkowo szczodrze obdarowała Turkmenię. Wgryzając się w pustynię, wiertniczy przebili się do położonego wyjątkowo płytko złoża, a nagły spadek ciśnienia spowodował, że ziemia się zapadła, grzebiąc koparki i maszyny wiertnicze i tworząc głęboki krater, z którego ulatniał się gaz. Mając do wyboru, czy do atmosfery będzie ulatniał się metan, czy też dwutlenek węgla, z dwojga złego radzieccy uczeni...