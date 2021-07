Tunezja: przewrót prezydencki

Stało się to podczas ostatniej niedzielnej nocy. Zaraz po dniu, w którym Tunezja świętuje Dzień Republiki ustanowionej 25 lipca 1957 r., w drugim roku jej niepodległości. Od kilku lat Dzień Republiki przestał być jednak okazją do urządzania patriotycznych obchodów. Tunezyjczycy wychodzą na ulice, by wyrazić swój gniew i rozczarowanie fatalnymi przywódcami, zarówno tymi, którzy akurat rządzą, jak i tymi, którzy znajdują się w opozycji.

Dziesięciolecie rewolucji

W niedzielę dziesiątki tysięcy ludzi w całym kraju, łamiąc rygory wprowadzone przez władze z powodu trwającej drugi rok epidemii, ruszyły na antyrządowe pochody i wiece. Tunezyjczycy, dumni, że to właśnie w ich kraju pod koniec 2010 r. zaczęła się Arabska Wiosna, dziś narzekają, że rządzący nimi politycy ostatnie dziesięciolecie zmarnowali przez niekompetencję, kłótliwość i korupcję. Demokracja, owszem, przyjęła...