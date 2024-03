Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu. Przepisy budzą wątpliwości konstytucjonalistów, ale na razie obowiązują

W tej sprawie prawnicy będą pewnie długo kruszyć kopie, może nawet nie obejdzie się bez zapytania o zdanie Trybunału Konstytucyjnego. Na razie pewne jest jedno: sankcja nie jest teoretyczna, jak sugerował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusza Myrcha, mówiąc w Radiu Zet o braku przepisów wykonawczych. Zdaniem większości prawników strona egzekucyjna nie budzi wątpliwości. Po zatrzymaniu kierowcy z więcej niż 1,5 promila alkoholu we krwi (lub kogoś, kto po spowodowaniu wypadku miał ponad promil albo zbiegł z jego miejsca, nawet jako trzeźwy), policja zarekwiruje auto na siedem dni. Następnie wystąpi do prokuratury o orzeczenie zabezpieczenia pojazdu do czasu, aż o konfiskacie – lub innej karze – orzeknie prawomocnie sąd. Do tego czasu auto będzie stać na policyjnym parkingu lub zostanie przekazane „osobie godnej zaufania”, która zadba o jego stan i będzie zobowiązana nie udostępniać go osobom zainteresowanym wynikiem postępowania – na czele z właścicielem.

Pijanych za kółkiem służbowego auta sądy będą mogły karać nawiązką w wysokości do 100 tys. zł. Użytkownikom samochodów w leasingu grozić będzie grzywna do równowartości rynkowej ceny pojazdu. Podobnie w przypadku aut, które ulegną zniszczeniu w wypadku spowodowanym przez sprawcę.

W ostatniej chwili z przepisów wykreślono passus, który nakazywał sądom w niektórych takich sprawach orzeczenie przepadku pojazdu. Niektóre nieścisłości jednak pozostały i będą utrudniać egzekucję. Nie doprecyzowano np., czy kierowca ma być trzeźwy w chwili spowodowania wypadku, czy w momencie badania.