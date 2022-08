Tim Page: śmierć legendy wojennej fotografii

Słyszałem o nim na długo zanim sam przyjechałem do Wietnamu. Słyszałem o nim tak wiele, że mógłbym uznać, że go znam gdyby nie to, że tak wielu ludzi przestrzegało mnie: „nie da się go opisać, po prostu nie ma na to sposobu” – pisał o Page’u Michael Herr w swojej książce „Depesze” z 1977 roku, najdoskonalszej opowieści o wojnie wietnamskiej i przełomu lat 60ych i 70ych. I nie tylko wietnamskiej. – „Kiedy pierwszy raz na niego wpadłem miał 23 lata i pamiętam jak żałowałem, że nie poznałem go gdy był jeszcze młody”.

Droga na wschód

Na wietnamskiej wojnie wylądował jako dwudziestolatek. W tym wieku staje się dopiero na progu dorosłego życia, ale Page w dorosłość wkroczył dużo wcześniej. Miał 17 lat gdy bez słowa opuścił dom przybranych rodziców w hrabstwie Kent (nigdy nie dowiedział się kim była jego prawdziwa matka, która oddała go do przytułku, a ojciec, brytyjski...