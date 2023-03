Jak ajatollahowie pomogli Ronaldowi Reaganowi zostać prezydentem

To się wtedy zdarzyło” – powiedział Barnes w wywiadzie dla gazety „New York Times”, wspominając tajemniczą wyprawę na Bliski Wschód, w którą zabrał go jego szef i przyjaciel John Connally, były gubernator Teksasu i niedoszły prezydent USA.

Barnes, choć demokrata, uważał republikanina Connally’ego za swojego politycznego „ojca chrzestnego” i w 1980 r. namówił go, by stanął do walki o prezydenturę i klucze do Białego Domu. Connally był w Teksasie królem. Był gubernatorem tego stanu w latach 1963-69, kiedy należał jeszcze do demokratów.

Jako teksański gubernator siedział na przednim siedzeniu limuzyny, w której został zastrzelony w Dallas prezydent John Kennedy. Należał do grona najbardziej zaufanych zauszników Lyndona Johnsona, następcy Kennedy’go, a kiedy przeszedł do obozu republikanów stał się faworytem Richarda Nixona, który widział w nim swojego zastępcę i następcę...