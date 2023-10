Thriller polityczny w USA: odwołany spiker i wyścig z czasem

Do utraty stanowiska przez Republikanina Kevina McCar­thy’ego doprowadziło ośmiu deputowanych ze skrajnie prawicowego skrzydła tej samej partii, poparli ich wszyscy obecni na sali Demokraci. McCarthy naraził się, bo kilka dni wcześniej pozwolił na uchwalenie prowizorium budżetowego bez żądanych przez Republikanów cięć. Tym samym uchronił kraj przed odcięciem finansowania i paraliżem administracji. Republikańscy radykałowie ukarali go, choć w trakcie negocjacji na ich życzenie lobbował za niewłączeniem do porozumienia puli pomocy dla Ukrainy. Wcześniej zaś ku ich aplauzowi polecił wszcząć śledztwo w ramach procedury impeachmentu wobec prezydenta Bidena.

Tymczasowym spikerem jest teraz Republikanin Patrick McHenry, jednak jego uprawnienia są mocno ograniczone. Republikanie chcieli wyłonić następcę 11 października, nie wiadomo było jednak, czy im się to uda. Wcześniej McCarthy, nie mając poparcia większości, zdobył stanowisko dopiero po piętnastu rundach głosowań.