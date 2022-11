Wybory w USA: Ameryka czeka na werdykt

O czwartej nad ranem czasu waszyngtońskiego wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Szczególnie wyrównana jest walka o Senat: Demokraci i Republikanie mają obecnie równo po 48 mandatów. W kluczowych dla tego wyścigu stanach – Nevadzie, Wisconsin i Georgii wyniki są na tyle wyrównane, że jest zbyt wcześnie, by ogłosić zwycięzcę. Może się okazać, że na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do początku grudnia. Wystarczy, że w Georgii żaden z kandydatów nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów (Demokrata Raphael Warnock dobił na razie 49,4 proc., jego rywal Herschel Walker ma 48,5 proc.), co będzie wiązało się z koniecznością zorganizowania dogrywki. Tak było podczas wyborów do Kongresu w 2020 roku, gdy wyniki w Georgii poznaliśmy dopiero dwa miesiące później: na fali zwycięstwa Demokraty Raphaela Warnocka jego partia zyskała kontrolę w Senacie.

Wciąż jest też za wcześnie na...