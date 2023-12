Fast fashion się rozłazi. Tania moda przestaje być tania

Ten sprint do nowoczesności odbył się, rzecz jasna, w stylu czysto darwinistycznym, bo kosztem milionów ludzi, którzy na wolnym rynku mieli do zaoferowania jedynie dwie w miarę zdrowe ręce i mnóstwo wolnego czasu. Bangladesz eksportował nie tyle odzież, co ekstremalnie tanią siłę roboczą (nieprzypadkowo najbogatszym obywatelem kraju z majątkiem szacowanym na 1,5 mld dolarów jest dziś Musa Bin Szamser, twórca agencji pracy tymczasowej DATCO). Tylko do stołecznej Dhaki, jak szacuje tamtejsze Biuro Statystyczne, w latach 2010-2013 co roku przenosiło się za pracą po ok. 400 tys. zdesperowanych mieszkańców terenów wiejskich, którzy w mieście szukali lepszego życia – a trafiali na rynek pracy, gdzie na początek oferowano im pensję niewystarczającą nawet na rachunki.

Średnia, nie godziwa

Podwyżka, jaką niedawno zaproponowali pracodawcy, w codzienności milionów pracowników sektora odzieżowego zmieniłaby niewiele. 25 proc. na papierze może się wydać hojną propozycją, ale nabiera innego znaczenia w kontekście inflacji, która w Bangladeszu w ostatniej dekadzie utrzymywała się na średnim poziomie 6,2 proc. rocznie, a w ostatnich miesiącach przebiła nawet 8 proc. Od ostatnich wyborów siła nabywcza najniższej pensji w kraju stopniała aż 30 proc., a zatem podwyżka o 25 proc. jej nawet nie urealni. Problem w tym, że już w 2018 roku europejskie organizacje pozarządowe w analizach oferowanych bangladeskim związkom zawodowym podkreślały, że w tamtejszych realiach ekonomicznych za godziwą pensję, wystarczającą do pokrycia wszystkich podstawowych potrzeb pracownika, można uznać zarobki dopiero na poziomie około 209-218 dolarów miesięcznie. Dziś znany Bangladeski Instytut Badań Rynku Pracy szacuje już, że po uwzględnieniu wzrostu kosztów życia w kraju minimalne godziwe wynagrodzenie powinno wynosić 302 dolary miesięcznie.

Rząd Szejk Hasiny jeszcze wiosną tego roku stworzył ciało zwane Radą Wynagrodzeń, ale jego działania sprowadzały się do parafowania postulatów wielkiego biznesu. Na propozycje strony związkowej, domagającej się choćby zniesienia niesławnego artykułu 13. kodeksu pracy, który pozwala pracodawcy zatrzymać wynagrodzenia pod pretekstem „nielegalnej aktywności strajkowej” na terenie fabryki, Rada pozostała głucha. Oczywiście zlekceważono także sugestie urealnienia zarobków w sektorze odzieżowym. Kilka miesięcy później poirytowana premier Szejk Hasina publicznie zaproponowała protestującym szwaczkom, żeby brały, co leży na stole, albo „wracały do siebie na wieś”. Ulica w Dhace uznała tę wypowiedź za skandaliczną demonstrację siły krajowego establishmentu. W istocie rzeczy Szejk Hasina przyznała jednak publicznie, że w tej sprawie może niewiele.

Wietnam ciśnie, Polska słabnie

Scenariusz, w którym utożsamiany z tanią siłą roboczą Bangladesz stanie się za drogi dla zagranicznych kontrahentów, nie jest bowiem abstrakcją. Po protestach w Dhace większość globalnych marek odzieżowych, które za centy od sztuki szyją tu swoje ubrania sprzedawane potem po kilkanaście albo i kilkadziesiąt dolarów, zgłosiła gotowość podniesienia stawek, które płacą bangladeskim fabrykantom. Zagraniczni kontrahenci składali jednak te deklaracje pod zachodnią publiczkę, a do tego ze swobodą, jaką dawała im pewność, że nie będą musieli ich realizować.

Bangladesz pozostaje zakładnikiem ich zamówień. Dowiedli tego brutalnie na początku pandemii, kiedy spodziewając się zahamowania sprzedaży, z dnia na dzień ścięli zamówienia w tamtejszych fabrykach odzieżowych aż o 1,4 mld euro i odmówili zapłaty za gotowy, ale nieodebrany towar. W szwalniach – jak szacowała wtedy Rubana Huq, szefowa BGMEA – nagle zabrakło pracy dla ok. 1,2 mln osób. Wiele z nich miało w domu zapas ryżu na cztery dni i nic więcej. Rząd mógł jedynie z dezaprobatą obserwować tę rejteradę kapitału. Próby nacisku spotkałyby się z tym, czym zagraniczni kontrahenci grożą Bangladeszowi od lat. Jeśli nie będziecie nas wspierać, zaczniemy produkować tam, gdzie lepiej rozumieją nasze specyficzne potrzeby.