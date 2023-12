Szczyt klimatyczny odkrył przyczynę globalnego ocieplenia. Po 28 latach

„Historyczne” zdanie brzmi tak: „Kraje wzywane są do wniesienia wkładu w globalne wysiłki na rzecz odchodzenia od paliw kopalnych”. Padają słowa o spokojnym, sprawiedliwym, stopniowym procesie. Brakuje za to jakichkolwiek konkretów, realnych zobowiązań i osi czasu, a i tak walka o te słowa toczyła się przez cały szczyt. Jeszcze dwa dni przed końcem szkic umowy zaledwie wymieniał ograniczenie paliw kopalnych jako jedno z możliwych działań. Oczywiście, ponad 130 krajów było za mocniejszymi zobowiązaniami, ale taka natura szczytu klimatycznego – opierają się na kompromisie, pod którym tak samo muszą się podpisać małe wyspiarskie państwa, dla których walka o klimat jest walką o przetrwanie, jak i Arabia Saudyjska, USA i Chiny. Według zakulisowych informacji kluczowe negocjacje trwały do ostatnich minut podczas spotkania Sułtana al-Dżabera, Johna Kerry’ego (który reprezentował na szczycie USA) i saudyjskiego ministra energetyki Abdulaziza bin Salmana.

Naukowcy nazywają to klęską i porównują do sytuacji, w której pacjentowi z ostrą cukrzycą zaleca się „wniesienie wkładu na rzecz stopniowego ograniczenia pączków”. Tak, to sukces na naszą miarę i dużo mówi o skromności tej miary. Drugim są zapisy dotyczące ochrony bioróżnorodności, walki z wylesianiem, odbudowy ekosystemów, które mają jasny termin ważności: zadanie domowe trzeba odrobić przed szczytem klimatycznym w brazylijskiej Amazonii w 2025 r. Trzecim jest konkretne zobowiązanie 118 państw do potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Tu szybko dobito targu, bo na rozwój zielonej energetyki przywódcy patrzą raczej jak na wielką szansę dla krajowych gospodarek niż podstępne zagrożenie. Wiatrowo-fotowoltaiczny boom postrzegają jako nieunikniony i chcą na nim zarobić.

…i dotkliwe porażki

Polityka klimatyczna to wieczna frustracja i ciągłe kompromisy. Inaczej,jak na razie, nie umiemy. Postęp jest realny – zeszliśmy ze ścieżki ogrzania planety o 3℃ w stosunku do czasów przed epoką przemysłową, poruszamy się między 2-2,5℃. Z drugiej strony, choć w Dubaju nikt nie powiedział tego otwarcie, cel wyznaczony w 2015 r. w Paryżu jest już martwy. Wtedy cały świat, przy gromkich owacjach, umówił się, że zatrzymamy globalne ocieplenie na 1,5℃. Każda mała podziałka na tym globalnym termometrze (obecnie jesteśmy w okolicach 1,2℃) to radykalne zmiany w życiu milionów ludzi i całych ekosystemów.