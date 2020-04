Czekając na premierę - słowo od Producenta

Szanowni Panstwo, Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele „TP”,

prace nad filmowym portretem księdza Adama Bonieckiego dobiegają końca. Premiera filmu odbędzie się na przełomie maja i czerwca podczas internetowej edycji 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Niezwłocznie po otwarciu kin w całej Polsce film – dzięki współpracy z dystrybutorem, firmą Gutek Film – trafi na ich ekrany. Później przyjdzie czas na VoD i telewizję.

Oczekując na premierę, chciałbym podziękować tym, bez których film by nie powstał. Przede wszystkim ks. Adamowi Bonieckiemu – za to, że zgodził się, aby przez blisko trzy lata towarzyszyła mu ekipa filmowa.

Dziękuję Aleksandrze Potoczek, pomysłodawczyni, autorce scenariusza i reżyserce filmu – za to, że przyszła do nas ze swoją własną wizją takiego portretu ks. Bonieckiego. Za to, że uznała środowisko „Tygodnika” za naturalnego partnera w tej przygodzie. I przede wszystkim – za efekt Jej pracy.

Dziękuję też wymienionym poniżej członkom ekipy filmowej oraz zespołu projektowego z „Tygodnika” i Fundacji TP.

Podziękowania zechcą przyjąć koproducenci filmu: TVN S.A. oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie. Za patronat honorowy nad filmem dziękujemy Prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu.

I wreszcie wyrazy najgłębszej wdzięczności chciałbym przekazać osobom i instytucjom, dzięki którym zgromadziliśmy fundusze na pokrycie kosztów niemal trzyletniej produkcji filmu. Partnerom, Mecenasom, Sponsorom i dwóm tysiącom Darczyńców: uczestnikom zbiórki na Facebooku oraz darczyńcom bezpośrednim, którzy przekazali darowizny na nasz rachunek bankowy. Dziękujemy Państwu za zaufanie.­ ­Jesteśmy przekonani, że film spełni Wasze oczekiwania.

Aleksander Kardyś Producent filmu, Prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego





scenariusz i reżyseria: Aleksandra Potoczek

współpraca reżyserska: Adam Palenta

zdjęcia: Adam Palenta, Szymon Sinoff

montaż: Marcin Sucharski

dźwięk: Tomasz Kochan

muzyka: Hania Rani

kierownik produkcji: Lidia Barankiewicz

producent wykonawczy: Agnieszka Iskra

opieka artystyczna: Vita Żelakeviciute

inspiracja: Maja Kuczmińska

współpraca operatorska:

Paweł Chorzępa, Andrzej Starszewski

dźwięk na planie:

Hubert Betlej, Wojciech Fularz, Janusz Wiglusz

współpraca na planie: Dawid Drożdż

współpraca montażowa: Michał Hermański

korekcja barwna: Tomasz Poznański

reżyseria dźwięku: Robert Docew

postprodukcja cyfrowa:

Multilab – Krakowski Park Technologiczny

efekty specjalne: Robert Bigos

postprodukcja dźwięku: Spot – Muzyczne Studio Produkcyjne, Magda Mitoń

fotosy: Grażyna Makara

fundraising: Patryk Stanik

promocja: Fine Day Promotion Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska

współpraca:

Małgorzata Banasiewicz-Kawka, Bartosz Pietras, Jacek Prusak, Robert Styczeń, Grzegorz Trochanowski, Paweł Ziemilski

współpraca redakcyjna:

Maja Kuczmińska, Michał Kuźmiński, Piotr Mucharski, Anita Piotrowska, Jacek Ślusarczyk, Marcin Żyła

współpraca produkcyjna:

Anna Dziurdzikowska, Marta Filipiuk-Michniewicz, Iwona Kuciel, Tatiana Matysiak, Edyta Płachta, Katarzyna Wilk

Specjalne podziękowania od autorki filmu zechcą przyjąć:

Lidia Barankiewicz, Milenia Fiedler, Anna Gawlita, Anna Goc, Jarosław Kamiński, Waldemar Krzyszkowiak, Maja Kuczmińska, Ewa Negrusz-Szczęsna, Anita Piotrowska, Anna Piór, Jarosław Potasz, Grażyna Potoczek, a także Maciej Cuske, Marcel Łoziński, Vita Żelakeviciute

oraz uczestnicy kursu DOK PRO w Szkole Wajdy 2017/18 i 2018/19:

Adam Buka, Jakub Duszyński, Łukasz Kowalski, Mikołaj Lizut, Ania Mazerant, Martyna Peszko, Luis Perez Sorribes, Anastazja Tycha, Agnieszka Wołowczyk, Łukasz Woś