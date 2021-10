Synod jak sobór

Właśnie przeczytałem „Vademecum Synodu o synodalności” – „oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych” napisany na potrzeby pierwszego etapu (do kwietnia 2022 r.) rozpoczętego właśnie Synodu Biskupów. Trudno nie zauważyć dobrych stron tego wydarzenia. Choćby intrygująca deklaracja, że celem Synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by „się zrodziły marzenia, powstały proroctwa i wizje, by rozkwitły nadzieje...”. No i wstępna zapowiedź-konstatacja, że „w obliczu aktualnych znaków czasu konieczna jest zmiana mentalności i struktur kościelnych”.

Podstawę doktrynalną Synod znajduje w dokumentach Soboru Watykańskiego II, który głosił, że „Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego, nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych...