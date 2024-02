Światłem naszych czasów jest męczący blask świetlówki

Zimne światło męczy moją głowę i oczy i nie jestem jedyną, która na to narzeka. Ale podobno to przypadłość polskich czy – ogólniej – zachodnich oczu. Dowiedziałam się, że kwestia oświetlenia bywa częstą przyczyną szoku kulturowego, gdy ktoś przeprowadza się z Indii do Europy lub odwrotnie. Tam światło sztuczne najczęściej ma zimną barwę – jak się dowiedziałam, to dlatego, że przy powszechnej elektryfikacji od razu korzystano z niedrogich świetlówek, jest to więc kulturowe, a wtórnie również i fizjologiczne przyzwyczajenie. Z mojego małego rekonesansu wynika, że studenci z Indii, przyjeżdżając do Europy, narzekają, że w pomieszczeniach słabo widać, a Europejczycy dziwią się, dlaczego w indyjskich domach jest tak strasznie jasno. Tymczasem w Polsce, w której „nie ma słońca przez ponad siedem miesięcy w roku”, jak rymował Kazik, większość osób zimnego, niebieskawego światła nie lubi. Preferencje z badań i ankiet nijak mają się jednak do tego, co widzimy dookoła. Bo jednak ono jest – w korytarzach, sklepach, poczekalniach, tramwajach, nad naszymi głowami. Być może to najdosłowniej podejmowana nad naszymi głowami decyzja.