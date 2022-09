Susza odsłoniła wojenne wraki

Zostały one zatopione w 1944 r., gdy niemiecka Flota Czarnomorska usiłowała wycofać się w górę Dunaju przed Armią Czerwoną. Są obawy, że we wrakach może znajdować się amunicja. Utrudnia to dodatkowo i tak niełatwą już żeglugę pod tej rzece, ważnej arterii komunikacyjnej w regionie (wiosną br. rząd Serbii ogłosił przetarg na usunięcie wraków). Także na Węgrzech Dunaj odsłonił wojenne wraki. Na zdjęciu: kajakarz przepływa obok szczątków niemieckiego okrętu w pobliżu serbskiej miejscowości Prahovo, 26 sierpnia 2022 r. ©(P)