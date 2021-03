Superbohater z Peterborough

Jako dziecko marzył, by zostać superbohaterem: aby tak jak Superman rozerwać koszulę i pokazać wspaniały kostium. Chciał pomagać ludziom i zmieniać świat.

W pewien sposób Petr Torak spełnił swoje marzenie: włożył nie kostium, lecz mundur i został policjantem. Jednak żeby to było możliwe, musiał wraz z rodziną opuścić swój dom w Libercu w Czechach.

Po latach czasem wraca do Czech – z wykładami w szkołach, z prezentacjami dla policjantów. Przekonuje, że jeśli się czegoś chce, można to osiągnąć. Sam jest tego dowodem – choć jego droga, od romskiego chłopca pobitego przez skin­headów do odznaczonego przez brytyjską królową szanowanego działacza romskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, nie była prosta.

Romowie na Wyspach…

Trudno dokładnie określić, ilu Romów mieszka w Wielkiej Brytanii. W ostatnim spisie ludności z 2011 r. nie byli wyszczególnieni wśród...