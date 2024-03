„Strzępy”: studium bliskości. Dobre polskie kino w streamingu

Dzianowicz, jak na dokumentalistkę przystało, nakręciła swoją opowieść z imponującą znajomością rzeczy, z dużym uwrażliwieniem na szczegół i żywioł natury, rozpisując całą opowieść na cztery pory roku. Kreśląc przejmujące studium bliskości i zarazem obcości, nie próbuje, wzorem Floriana Zellera w głośnym „Ojcu” (2020), odtwarzać percepcji chorego na alzheimera, ani, jak Richard Glatzer i Wash Westmoreland w „Motyl Still Alice” (2014), grać na naszych emocjach.

Nie stawia też na gwiazdorstwo, bowiem wszystkie trzy główne role w tym filmie są wyciszone i wcale nie mniej dramatyczne. Swoją drogą, kino pokazujące tę skrajną postać otępienia najczęściej sięga po bohaterów należących do wykształconych elit – jakby edukacja i wyrafinowanie czyniły alzheimera jeszcze bardziej dotkliwym.

Na szczęście, nie dotyczy to „Strzępów”, choć rzecz dzieje się w kręgach współczesnej polskiej inteligencji. Nie dość, że reżyserka potrafi rzeźbić w codzienności, zwyczajności, swojskości, to jeszcze odsłania jakąś wstydliwą prawdę o chorobie Alzheimera. Że jest w niej coś pierwotnego, co przecież nosi w sobie każdy z nas, choć zwykle bywa głęboko ukryte pod warstwą szeroko rozumianej kultury i zdrowia psychicznego. Niewiele potrzeba, by się ujawnić i poszarpać wszystko na strzępy.

Czy Dzianowicz w takim właśnie stanie pozostawia swojego widza? To już pewnie zależy od indywidualnych doświadczeń i przekonań. W każdym razie, reżyserka dopełnia swoje filmowe puzzle jedną z najmocniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych scen w polskim kinie ostatnich lat, pytającą między innymi o granice poświęcenia i bliskości.

„STRZĘPY” – reż. Beata Dzianowicz. Prod. Polska 2022. Netflix, TVP VoD, MOJEeKINO, Premiery CANAL+.