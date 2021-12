Mali: Pożegnanie z „Marsylianką”

Zgodnie z zapowiedzią, złożoną na początku lata przez prezydenta Emmanuela Macrona, do końca roku Francuzi chcą wycofać z Mali połowę z ponad pięciu tysięcy żołnierzy, posłanych tam na wojnę z afrykańskimi dżihadystami.

Na początku 2012 roku, uzbrojeni po zęby w arsenałach obalonego libijskiego dyktatora Muammara Kadafiego, malijscy Tuaregowie, których chętnie brał na służbę zaatakowali Mali, by na jego pustynnej północy utworzyć własne, niepodległe państwo Azawadu. Do Tuaregów, jako sojusznicy, przyłączyli się dżihadyści, którzy z Sahary i Sahelu ściągnęli do pogrążonej w wojnie domowej Libii.

Tuaregowie i dżihadyści błyskawicznie rozgromili malijskie wojsko i przejęli kontrolę nad północą kraju, w którym zapanował chaos i bezkrólewie (klęski ponoszone na wojnie doprowadziły do zbrojnego przewrotu w Bamako i obalenia tamtejszego prezydenta).

Do zamieszania...