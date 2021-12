Sto tysięcy szklanych kulek

W dniu wyznaczonym na elekcję, mieszkańcy Gambii, najmniejszego (nie licząc wyspiarskich republik) kraju Afryki, nie otrzymują w lokalach wyborczych kart do głosowania lecz szklaną kulkę, którą wrzucają do jednej z blaszanych urn, oznaczonych podobiznami pretendentów, ubiegających się o najwyższy w państwie urząd. Żeby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko pomyłki, urny pomalowane są w wybrane przez kandydatów barwy.

Wyborca wrzuca kulkę do urny upatrzonego kandydata. W środku urny umieszczony jest specjalny bębenek, na który spada kulka, a każde puknięcie oznacza, że wyborczy głos został oddany. Gdyby rozległy się dwa lub trzy puknięcia oznaczałoby to, że wyborca oszukuje i wrzuca do urny kulki przyniesione z domu. Urzędnicy z komisji wyborczej mają wtedy obowiązek unieważnić głosowanie i wezwać policję.

Po zakończeniu głosowania urzędnicy wyborczy liczą kulki z każdej...