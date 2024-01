Sto dni rozpaczy. Dynamika wydarzeń na Bliskim Wschodzie nie pozostawia większych nadziei

Bilans ponad trzech miesięcy wojny między Hamasem a Izraelem na terytorium Gazy jest dramatyczny. Po stronie palestyńskiej to prawie 23 tys. zabitych Gazańczyków, w tym najmłodszych; większość z 2,3-milionowej populacji zmuszona do ucieczki z domów; ogromna część Gazy zamieniona w gruzy. Dla Izraela to pozostający w tunelach Hamasu zakładnicy (ponad 130, w tym dzieci), ciągły ostrzał izraelskich miejscowości, prawie pół miliona ludzi wysiedlonych z sąsiedztwa strefy walk. Na północy narasta intensywność starć z Hezbollahem po tym, jak izraelski zapewne dron zabił w Bejrucie jednego z liderów Hamasu oraz kilku innych wysokich rangą członków tego ugrupowania. Napięcie w regionie wzrosło też po zamachu w Iranie, w którym zginęło ponad 100 osób. Teheran tradycyjnie oskarża o to Izrael, choć do sprawstwa przyznało się Państwo Islamskie (sunniccy dżihadyści są skonfliktowani z szyickim Iranem).