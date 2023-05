Stawiszyński: o człowieku, który nigdy by nie założył konta w mediach społecznościowych

James Hillman, myśliciel oscylujący gdzieś na pograniczach filozofii, psychoanalizy, antropologii, mitoznawstwa i kilku jeszcze innych dyscyplin (wiadomo, pogranicza zawsze są najciekawsze), słynął z cokolwiek dygresyjnego, meandrycznego sposobu pisania i mówienia. Kiedy podczas spotkań autorskich albo dyskusji po wykładach ktoś podnosił rękę i prosił o możliwość zadania „jeszcze jednego szybkiego pytania”, nieodmiennie odmawiał: „przykro mi, moje odpowiedzi są powolne”. Napisał nawet na ten temat esej pod tytułem „Cnoty ostrożności” („Virtues of caution”), który jest swoistą pochwałą tego, co – zdaniem autora – stanowi przeciwieństwo trendów od pewnego czasu w kulturze zachodniej dominujących. To znaczy: pośpiechu, przyspieszenia, ekspansji, progresu, przekraczania granic. Ponieważ właśnie takie jakości rządzą dziś światem, wszystko, co się w tę globalną frenetyczność nie wpisuje...