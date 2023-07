Stawiszyński: Indiana Jones i wielka obietnica

Oczywiście, wiele tu ma do rzeczy jakaś zupełnie nadzwyczajna wyobraźnia reżysera (to, ostatecznie, aż cztery razy na pięć – Steven Spielberg). A nade wszystko zdolność do spożytkowania jej na ekranie, co owocuje widowiskiem dopracowanym w każdym centymetrze, wizerunkami postaci i przedmiotów, które raz zobaczone, nieodwołalnie zostają w pamięci (ten kapelusz, ten bat, ta kurtka...). Do tego scenariusze zbudowane wedle najlepszych reguł rzemiosła, a zarazem doprawione szczyptą sekretnej substancji, która – nie do końca wiadomo, w jaki sposób – zamienia najlepsze rzemiosło w coś znacznie odeń większego. No i aktorzy, naturalnie. Oni także przecież, zwłaszcza charyzmatyczny Harrison Ford, przyczynili się do wielkiego sukcesu. Niemniej zasadnicze powody, dla których filmy o Indianie Jonesie zawładnęły masową wyobraźnią i od czterdziestu z okładem lat („Poszukiwacze zaginionej Arki”...