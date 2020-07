Spowiedź chuligana

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Dziś inaczej rozśmiesza się ludzi?

ANDRZEJ GRABOWSKI: Jak powiem, że nigdy nie było to łatwe, będę miał rację. Jak powiem, że dzisiaj jest trudniej, też będę miał rację. I w ogóle zawsze będę miał rację, jak powiem, że rozśmieszać jest o wiele trudniej, niż doprowadzać do wzruszeń.

Proszę sobie przypomnieć ten sam dowcip opowiedziany przez kilka osób. Jeden opowie go tak, że jest on bardzo śmieszny, drugi w taki sposób, że czujemy zażenowanie. Albo spektakle ,­,Zemsty” – ten same postaci i dialogi napisane przez Fredrę w jednym wykonaniu zachwycają, w drugim – są żałosne. Na czym to polega?

Na charyzmie wykonawców?

Istnieją wybitni aktorzy, nazwijmy ich dramatycznymi, którzy nie maja tego czegoś, co jest potrzebne do komedii: ­naiwnej prostoty. Kiedy gra się Papkina, byłoby dobrze nie mrugać do...