Łyżeczka koszernej soli? – pytające brwi unoszą się znad przepisu. Istnieje niekoszerna sól? Pytanie zasadne: sól to nieorganiczny związek chemiczny! Kwestia nie dotyczy soli czystej, lecz jodowanej – nośnikiem dodawanego jodu jest najczęściej substancja zakazana do spożycia w czasie święta Pesach. Koszernej soli nie wzbogaca się dodatkowym jodem. Jej kryształki są większe niż zwykłej soli kuchennej, lecz mniejsze niż soli gruboziarnistej. Dzięki temu dobrze spełnia swoją główną rolę – „wyciąga” krew z mięsa. Krwi nie wolno spożywać, albowiem powiedziane jest: „Żadnej téż krwi jadać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych, ani z ptactwa, ani z bydląt” (Kpł 7, 26; Cylkow). Drobniejsza sól kuchenna nie nadaje się do koszerowania mięsa – zostaje przez nie wchłonięta.

Niegdyś sól była dodawana do wszystkich składanych ofiar. Jeden wers mówi nam o takim soleniu trzykrotnie...