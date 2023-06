Sen o białym koniu. Co obejrzeć na VoD

Brayan to jedno z „dzieci ulicy”, żyjących w słynącym z przestępczości Medellín i na różne sposoby osieroconych. Także przez państwo, obojętne na los takich jak on. Chwilę wcześniej nastolatek dowiedział się, że w ramach rządowego programu zwrotu ziemi, zagarniętej ongiś przez partyzantów, odzyskał działkę po babci. Wraz z czwórką podobnych sobie wyrzutków, uzbrojonych w akt własności - i, dla samoobrony, w maczety - rozpoczyna podróż do oddalonej o setki kilometrów wioski. Tak Laura Mora Ortega otwiera gęstą, mieniącą się różnymi odcieniami historię o poszukiwaniu domu w świecie, gdzie słabsi nie mają racji.

„Królowie świata” są energetycznym kinem drogi, które ma w sobie i awanturniczy nerw, i zarazem magiczną aurę. Z rozgorączkowanego miasta wędrujemy wraz z bohaterami przez góry, tropikalne lasy, żyzne pastwiska i rwące rzeki. Spotykamy po drodze postacie na wskroś żywe i...